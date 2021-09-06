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Що ближче осінь, то тісніше в хатці зближаються і душі і серця
Мацуо Басьо
До теми
Національна ідентичність і переживання історії
Роксана Харчук
У історичній перспективі вибір слабшої ідентичності може виявитися доленосним. Саме таким, за дослідником Сергієм Бєляковим, і був вибір Шевченка, бо друк «Кобзаря» змінив хід української історії.
06.09.21
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Штука
Коли «майндфулнес» шкодить
Александер Бурґойн, Девід Гембрік
«Майндфулнес» («усвідомленість» – це практика цілеспрямованого фокусування уваги на теперішньому моменті. Але бувають ситуації, коли вона не лише не допомагає, а й очевидно шкодить.
06.09.21
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Наука
Універсальне рівняння форми яйця
Дослідники відкрили універсальну математичну формулу, за допомогою якої можна описати будь-яке пташине яйце.
05.09.21
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Наука
Бортнянський у Львівській опері
Сучасна прем’єра опер "Сокіл" і "Алкід", присвячена 270-річчю Дмитра Бортнянського, уперше представить класичну спадщину української музики, що залишалася невідомою для широкого кола слухачів.
04.09.21
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Штука
«Абсолют рівноваги» Петра Антипа
Богдан Мисюга
Нові скульптури Антипа — про рівновагу: в стосунках, у балансі з природою, у відносинах з Богом. Кожна композиція усе ближче до космогонічних категорій: перерозподіл мас і їх форма — майже математична формула співвідношень.
03.09.21
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Штука
Знакові речі у легковажному стилі
Олеся Ісаюк
Якщо згадати, що під усіма можливими імперіями маскували Російську, то стає чітко видно: українець претендує не просто на суб’єктність, а на суперника імперії у війні сенсів.
03.09.21
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Україна
Чайна безцеремонність
Назарій Заноз
Сакралізація буденних ритуалів споживання дозволяє смаку улюбленого напою розкритися сильніше й перетворити щось звичайне на празник тіла та духу
03.09.21
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Дискурси
Шанс на повернення соціал-демократичної Німеччини
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Чи стане наступним німецьким канцлером соціал-демократ Олаф Шольц? Щонайменше його політична сила впевнено йде до перемоги на виборах до Бундестаґу.
03.09.21
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У світі