Що ближче осінь, то тісніше в хатці зближаються і душі і серця

«Абсолют рівноваги» Петра Антипа

Богдан Мисюга

Нові скульптури Антипа — про рівновагу: в стосунках, у балансі з природою, у відносинах з Богом. Кожна композиція усе ближче до космогонічних категорій: перерозподіл мас і їх форма — майже математична формула співвідношень.