У Гвінеї вчинено військовий переворот.

Президент Альфа Конде перебуває в руках путчистів.

 

 

Армійський підрозділ спеціального призначення в Гвінеї оголосив про повалення 83-річного президента Альфи Конде і розпуск уряду. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Військовики оголосили, що президент перебуває в їхніх руках в надійному місці.

 

Як повідомляють світові інформаційні аґенції з покликом на очевидців, у неділю, п’ятого вересня, в районі президентської резиденції в столиці Гвінеї, Конакрі, була чутна інтенсивна стрілянина. Потім військовики перекрили єдиний міст, який з'єднує район Калум, розташований на півострові, з рештою міста. Мешканцям центру Конакрі було наказано не виходити з будинків, спорожнілі вулиці патрулювали солдати.

 

Путчисти оголосили на державному телебаченні, що президента Альфу Конде скинуто, він заарештований, а уряд розпущено. З промовою про повалення Конде на телебаченні виступив лідер заколотників підполковник Мамаду Думбуя в оточенні кількох солдатів.

 

«Гвінея прекрасна. Досить нам ґвалтувати Гвінею, просто займімося з нею коханням», – сказав в телезверненні підполковник Думбуя.

 

У соціальних мережах з'явилися відео та фотографії, на яких Альфа Конде в розстебнутій сорочці, босоніж, оточений військовиками зі зброєю. При цьому Конде явно не керує їхніми діями, а сидить мовчки з відчуженим виглядом. Справжність цих матеріалів поки що не підтверджена.

 

Міністерство оборони Гвінеї вдень п’ятого вересня  ​​заявляло, що спробу перевороту придушено. Проте президент Конде на публіці так і не з'явився. Замість цього ввечері того ж дня на телебаченні виступив офіцер, який від імені Мамаду Думбуї оголосив, що президент перебуває в руках заколотників і його здоров'ю ніщо не загрожує, що в країні з восьмої вечора неділі запроваджується комендантська година і що члени уряду Конде зобов'язані з'явитися в понеділок зранку в Народний палац, а неявка буде розцінюватися як бунт проти нової влади.

 

Альфа Конде вперше був обраний главою Гвінеї 2010 року. Переобирався в 2015 році. 2020 року через ініційований Конде референдумі були внесені зміни до конституції, які дозволили йому балотуватися втретє.

             

У листопаді 2020 року Конде був переобраний на посаді президента Гвінеї. Після цього відбулася серія протестних акцій. На адресу влади звучали звинувачення у фальшуванні результатів виборів. Акції жорстко придушували, проти мітингувальників застосовували сльозогінний газ і зброю. В сутичках протестувальників з поліцією загинули десятки людей.

 

Після виборів влада на чолі з Конде заарештувала кількох опозиційних лідерів, звинувативши їх в організації заворушень.

 

А ще під час першого терміну Конде, в 2013 році, близько двадцяти осіб були вбиті під час придушення протестів опозиції, яка вважала, що Конде з прихильниками підтасували результати парламентських виборів.

06.09.2021

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