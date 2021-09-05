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5 вересня 75 років тому народився Фаррух Бульсара, відомий світові як Фредді Мерк'юрі
Неділя, Вересень 5, 2021 - 23:15
До теми
Універсальне рівняння форми яйця
Дослідники відкрили універсальну математичну формулу, за допомогою якої можна описати будь-яке пташине яйце.
05.09.21
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Наука
Бортнянський у Львівській опері
Сучасна прем’єра опер "Сокіл" і "Алкід", присвячена 270-річчю Дмитра Бортнянського, уперше представить класичну спадщину української музики, що залишалася невідомою для широкого кола слухачів.
04.09.21
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Штука
«Абсолют рівноваги» Петра Антипа
Богдан Мисюга
Нові скульптури Антипа — про рівновагу: в стосунках, у балансі з природою, у відносинах з Богом. Кожна композиція усе ближче до космогонічних категорій: перерозподіл мас і їх форма — майже математична формула співвідношень.
03.09.21
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Штука
Шанс на повернення соціал-демократичної Німеччини
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Чи стане наступним німецьким канцлером соціал-демократ Олаф Шольц? Щонайменше його політична сила впевнено йде до перемоги на виборах до Бундестаґу.
03.09.21
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У світі
Ефект Люцифера
Олексій Паляничка
Страшною у фільмі «Погані дороги» є правда, яка набуває матеріальної форми не десь далеко, а в країні, у якій живемо. У фокусі фільму не стільки війна, скільки сама людина в умовах війни, її темний бік.
02.09.21
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Штука
Суд з лексиконами
Кость Присяжний
Нині минають шості роковини, як відійшов у засвіти Кость Присяжний. В день пам'яті нагадуємо одну з його бувальщин: про незвичний суд над гуцулом, який назвав крамаря євреєм
02.09.21
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Минуле
Пандемія: коли прийде наступна?
Науковці визначили, з якою періодичністю повертаються епідемії різної інтенсивності.
02.09.21
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Наука
Деукраїнізація Сяніцького повіту
Тарас Радь
9 вересня минає 77 років від часу підписання рішення про виселення українців із Закерзоння, і пів мільйона з них були змушені назавжди покинути рідні домівки
02.09.21
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Минуле