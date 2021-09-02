Маси ніколи не знали спраги істини. Вони вимагають ілюзій, без яких не можуть жити

З.Фройд

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Пандемія: коли прийде наступна?
Науковці визначили, з якою періодичністю повертаються епідемії різної інтенсивності.
02.09.21 | | Наука
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Уляна Рой
У Львові вже 18 років існує інтеграційний театр «І сміх, і сльози», який є частиною спільноти центру підтримки людей з особливими потребами «Емаус».
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"Одні бідніші, інші багатші; деякі депресивні, інші розвиваються; подекуди панує довіра і привітність, а десь відчувається пересторога", – Дмитро Димид проїхав на ровері всю країну  
01.09.21 | | Галичина
Добрий чи поганий?
Сприйняття надприродних істот у фільмах та фольклорі ґрунтується на несподіваній оцінці позитивних і негативних рис у людях.
01.09.21 | | Наука
Людина понад межі
Вікторія Химинець
Програма концерту «За межі людського» постала  в цікавому концепті дихотомії пітьми та світла, диявольського та божистого, реального та ірреального. Широка палітра композиторських інтенцій яскравіла у доладному виконані під орудою Віталія Алексейонека.
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Ярослав Грицак
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Що надає каві її присмаку
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Андрій ЛЮБКА
Мандри завжди хочеться розтягнути, прихопивши щось із них додому. У такий спосіб людина бодай символічно привласнює собі місце, в якому побувала
31.08.21 | | Дискурси

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