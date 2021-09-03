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Moon Pil Shim
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Мун Піл Шім «Без назви» (2001)
П'ятниця, Вересень 3, 2021 - 10:45
До теми
Пандемія: коли прийде наступна?
Науковці визначили, з якою періодичністю повертаються епідемії різної інтенсивності.
02.09.21
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Наука
Поміж сльози і сміх
Уляна Рой
У Львові вже 18 років існує інтеграційний театр «І сміх, і сльози», який є частиною спільноти центру підтримки людей з особливими потребами «Емаус».
01.09.21
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Штука
Впоперек України
Юлія ОВСЯНИК
"Одні бідніші, інші багатші; деякі депресивні, інші розвиваються; подекуди панує довіра і привітність, а десь відчувається пересторога", – Дмитро Димид проїхав на ровері всю країну
01.09.21
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Галичина
Добрий чи поганий?
Сприйняття надприродних істот у фільмах та фольклорі ґрунтується на несподіваній оцінці позитивних і негативних рис у людях.
01.09.21
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Наука
Людина понад межі
Вікторія Химинець
Програма концерту «За межі людського» постала в цікавому концепті дихотомії пітьми та світла, диявольського та божистого, реального та ірреального. Широка палітра композиторських інтенцій яскравіла у доладному виконані під орудою Віталія Алексейонека.
31.08.21
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Штука
«Lato z radiem»: півстолітній ювілей
Ярослав Грицак
Це програма, на якій виросло не тільки декілька поколінь поляків, але й українців – і не лише в Галичині. Пізнаємо один одного по тому, чи ми слухали Lato z radiem
31.08.21
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Минуле
Що надає каві її присмаку
Науковці ідентифікували молекули, що роблять каву оксамитовою, насиченою або крейдянистою.
31.08.21
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Наука
Сувенір
Андрій ЛЮБКА
Мандри завжди хочеться розтягнути, прихопивши щось із них додому. У такий спосіб людина бодай символічно привласнює собі місце, в якому побувала
31.08.21
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Дискурси