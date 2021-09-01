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А далеко черленії луни розлялися, а далеко чорнявії хмари котилися
Іван Вагилевич
До теми
Добрий чи поганий?
Сприйняття надприродних істот у фільмах та фольклорі ґрунтується на несподіваній оцінці позитивних і негативних рис у людях.
01.09.21
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Наука
Людина понад межі
Вікторія Химинець
Програма концерту «За межі людського» постала в цікавому концепті дихотомії пітьми та світла, диявольського та божистого, реального та ірреального. Широка палітра композиторських інтенцій яскравіла у доладному виконані під орудою Віталія Алексейонека.
31.08.21
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Штука
Що надає каві її присмаку
Науковці ідентифікували молекули, що роблять каву оксамитовою, насиченою або крейдянистою.
31.08.21
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Наука
GALA-OPERA у Львівській філармонії
Вікторія Антошевська
Людмила Монастирська намагалась показати різноманітні грані свого голосу та акторського хисту: від сакральної арії Норми «Casta Diva» в динаміці pianissimo до грайливої пісні «Ой я знаю, що гріх маю», яка повела солістку у танок!
30.08.21
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Штука
Ліберальна демократія варта боротьби
Енн Епплбом
Не завжди можна боротися за допомогою жорстких заяв ЄС про стурбованість. Можете спробувати, але ви програєте
30.08.21
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Дискурси
Латаючи дірки
Юрко ТИМЧУК
Навіть найзаклопотанішим людям на найвищих посадах варто іноді перечитувати "Охрімову свиту", написану Глібовим. Щоб не виявитися небораком у "німецькому каптанці". Огляд тижня
30.08.21
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Україна
Капітал ідей для добрих змін
Зоряна Рибчинська
Сила культури походить із поєднання двох важливих прагнень: утвердити свою актуальність і зберегти, передати те, що вважаємо цінним.
29.08.21
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Штука
Сорт портуґальської редьки
Василь МАХНО
Малий Сарамаґо ні про яке письменство й гадки не мав. Але в якийсь момент портуґальська мова перетворилася для юного Жозе на письмо
28.08.21
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Дискурси