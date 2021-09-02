Сорока-коваль

GALA-OPERA у Львівській філармонії

Вікторія Антошевська

Людмила Монастирська намагалась показати різноманітні грані свого голосу та акторського хисту: від сакральної арії Норми «Casta Diva» в динаміці pianissimo до грайливої пісні «Ой я знаю, що гріх маю», яка повела солістку у танок!