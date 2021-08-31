Генрі Мур-жінка

ФРАНКО І. Я.=ФРАНКО і я

Іван Монолатій

Він, як і ми, вчився, боровся за власну долю, перемагав і програвав тій же долі. Він, як і ми, був на дні, але йому, як і нам, вистачило сили і мужности піднятися і встати на власні ноги. Його слово, його кожноденний чин Мойсея галицьких українців, немов єрихонські труби, руйнували сірість, убогість, маловірство, байдужість.