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Воскресати можуть лише мертві. Живим — важче
Станіслав Єжи Лєц
До теми
Латаючи дірки
Юрко ТИМЧУК
Навіть найзаклопотанішим людям на найвищих посадах варто іноді перечитувати "Охрімову свиту", написану Глібовим. Щоб не виявитися небораком у "німецькому каптанці". Огляд тижня
30.08.21
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Україна
Капітал ідей для добрих змін
Зоряна Рибчинська
Сила культури походить із поєднання двох важливих прагнень: утвердити свою актуальність і зберегти, передати те, що вважаємо цінним.
29.08.21
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Штука
Сорт портуґальської редьки
Василь МАХНО
Малий Сарамаґо ні про яке письменство й гадки не мав. Але в якийсь момент портуґальська мова перетворилася для юного Жозе на письмо
28.08.21
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Дискурси
“Мальви”: три варіанти колоніального становища
Олеся Ісаюк
На котрусь із моделей мусить згодитися кожен, хто хоче хоч якогось суспільного авансу чи особистої реалізації. У всіх без винятку варіантах вимагається забути про власне коріння — мову, віру, звичаї.
27.08.21
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Галичина
Честь і ганьба
Остап Українець
Вчинок може бути законним і ганебним, а може бути незаконним і не ганебним водночас. Прикладом першого в нас буде одностатевий секс, прикладом другого — побутова корупція
27.08.21
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Дискурси
Матерія Духа і Думки Любомира Медвідя
Любов Волошин
Усю потугу свого творчого обдарування він спрямував на те, щоб утвердити занедбану етично-інтелектуальну значимість малярського твору й ту особливу, притаманну образотворенню здатність «промовляти з-за порогу мовчання».
27.08.21
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Штука
ФРАНКО І. Я.=ФРАНКО і я
Іван Монолатій
Він, як і ми, вчився, боровся за власну долю, перемагав і програвав тій же долі. Він, як і ми, був на дні, але йому, як і нам, вистачило сили і мужности піднятися і встати на власні ноги. Його слово, його кожноденний чин Мойсея галицьких українців, немов єрихонські труби, руйнували сірість, убогість, маловірство, байдужість.
27.08.21
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Галичина
Музична галактика Стефанії Туркевич
Вікторія Химинець
27 серпня у Львові відбудеться світова прем’єра «Космічної симфонії» Стефанії Туркевич-Лукіянович – першої української композиторки, представниці авангардного стилю у музиці, авторки великих симфонічних та сценічних творів.
26.08.21
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Штука