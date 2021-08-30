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Фрагмент пам'ятника Францу Ксаверу Вольфгангу Моцарту, встановленого у Львові
Понеділок, Серпень 30, 2021 - 02:00
До теми
Матерія Духа і Думки Любомира Медвідя
Любов Волошин
Усю потугу свого творчого обдарування він спрямував на те, щоб утвердити занедбану етично-інтелектуальну значимість малярського твору й ту особливу, притаманну образотворенню здатність «промовляти з-за порогу мовчання».
27.08.21
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Штука
ФРАНКО І. Я.=ФРАНКО і я
Іван Монолатій
Він, як і ми, вчився, боровся за власну долю, перемагав і програвав тій же долі. Він, як і ми, був на дні, але йому, як і нам, вистачило сили і мужности піднятися і встати на власні ноги. Його слово, його кожноденний чин Мойсея галицьких українців, немов єрихонські труби, руйнували сірість, убогість, маловірство, байдужість.
27.08.21
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Галичина
Музична галактика Стефанії Туркевич
Вікторія Химинець
27 серпня у Львові відбудеться світова прем’єра «Космічної симфонії» Стефанії Туркевич-Лукіянович – першої української композиторки, представниці авангардного стилю у музиці, авторки великих симфонічних та сценічних творів.
26.08.21
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Штука
Трохи чеської крові
Тарас Прохасько
Тешинська земля за Австрії була чимось подібна на Галичину. Лиш мала більше сил для того, щоби її мешканці вважали себе передовсім сілезцями...
26.08.21
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Дискурси
Еволюція: чоловіки як вимушені жертви
Чоловіки спрощують процес усунення шкідливих мутацій.
26.08.21
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Наука
Згас двигун ролінгів... Чарлі Воттс (1941-2021)
Ярек Шубрихт і Лукаш Камінський
Без Чарлі Воттса харизма і творча енергія ролінгів ніц не варта. Це він запускав цю машину в рух. 24 серпня 2021 р. цей двигун замовк назавше.
26.08.21
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Дискурси
Запуск «Північного потоку-2» знову відкладається
Максим МУЛЯР
Nord Stream 2 AG програла судовий процес у Німеччині в питанні підпорядковування нормам Третього енергопакету ЄУ. Цей вердикт дозволить Україні виграти трохи часу до запуску «ПП-2» в експлуатацію.
26.08.21
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У світі
«Один народ», або Дещо про таємниці української душі
Микола Рябчук
Ми не завершимо революцію, поки не визволимося з московської матриці
25.08.21
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Дискурси