Іван Франко

Чи існують «голі» сингулярності?

Брендан Фостер

Ще у 1960-ті фізик Роджер Пенроуз висунув гіпотезу про те, що природа «цензурує» об'єкти, яких наука не може пояснити, – сингулярності. Такі об'єкти існують лише всередині чорних дір, не впливаючи на довколишній світ. Але фізики доводять, що «голі» сингулярності все ж можуть існувати. Щоправда, в альтернативній реальності.