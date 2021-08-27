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Іван Франко
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165-і Франкові уродини
П'ятниця, Серпень 27, 2021 - 09:15
До теми
Музична галактика Стефанії Туркевич
Вікторія Химинець
27 серпня у Львові відбудеться світова прем’єра «Космічної симфонії» Стефанії Туркевич-Лукіянович – першої української композиторки, представниці авангардного стилю у музиці, авторки великих симфонічних та сценічних творів.
26.08.21
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Штука
Еволюція: чоловіки як вимушені жертви
Чоловіки спрощують процес усунення шкідливих мутацій.
26.08.21
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Наука
Запуск «Північного потоку-2» знову відкладається
Максим МУЛЯР
Nord Stream 2 AG програла судовий процес у Німеччині в питанні підпорядковування нормам Третього енергопакету ЄУ. Цей вердикт дозволить Україні виграти трохи часу до запуску «ПП-2» в експлуатацію.
26.08.21
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У світі
Чи існують «голі» сингулярності?
Брендан Фостер
Ще у 1960-ті фізик Роджер Пенроуз висунув гіпотезу про те, що природа «цензурує» об'єкти, яких наука не може пояснити, – сингулярності. Такі об'єкти існують лише всередині чорних дір, не впливаючи на довколишній світ. Але фізики доводять, що «голі» сингулярності все ж можуть існувати. Щоправда, в альтернативній реальності.
25.08.21
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Наука
Щоб не забути
Єва Райська
Циганка на ім’я Данка, як остання з могікан, ширяє біля Краківської брами. Чорні глибокі очі, шкіра кольору темного пива, довга спідниця-кльош видають ромське походження одразу. З цікавістю запитує: «Co tam w Drohobyczu?» – і, не чекаючи відповіді, йде собі далі.
25.08.21
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Галичина
Володимир Лобода в контексті і поза ним
Тарас Возняк
У Львівській національній галереї мистецтв відкриється масштабний проєкт, присвячений творчості одного з найхаризматичніших художників Львова Володимира Лободи
24.08.21
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Штука
Безцінна
Радомир Мокрик
Визвольні змагання початку століття і мільйони жертв у Другій світовій війні. Відчайдушний спротив УПА. Дисидентський рух. Українське ХХ століття – це історія боротьби. Втім, боротьби успішної!
24.08.21
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Україна
Остання мить
Андрій Бондар
Ми їхали на цвинтар, а він летів на нас згори – не знаю, на що саме розраховувала вишнева "дев'ятка", йдучи на обгін саме на вершечку пагорба...
23.08.21
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Дискурси