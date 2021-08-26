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Лоуренс Стівен Лоурі. "Пан лежить на стіні"
Четвер, Серпень 26, 2021 - 10:30
До теми
Запуск «Північного потоку-2» знову відкладається
Максим МУЛЯР
Nord Stream 2 AG програла судовий процес у Німеччині в питанні підпорядковування нормам Третього енергопакету ЄУ. Цей вердикт дозволить Україні виграти трохи часу до запуску «ПП-2» в експлуатацію.
26.08.21
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У світі
Безцінна
Радомир Мокрик
Визвольні змагання початку століття і мільйони жертв у Другій світовій війні. Відчайдушний спротив УПА. Дисидентський рух. Українське ХХ століття – це історія боротьби. Втім, боротьби успішної!
24.08.21
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Україна
Розмаїття підготувань
Юрко ТИМЧУК
Поки пуштуни, хазарейці та інші джемшиди з фірюзкухами готуються вивести свій локальний апокаліпсис на глобальний рівень, громадяни України рихтують свята. Ось і все!
23.08.21
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Україна
Я і путч в СРСР
Богдан ПАНКЕВИЧ
Радянський путч у Мюнхені та у Львові (із майбутньої книжки спогадів)
22.08.21
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Минуле
Чотири етапи спалювання калорій
Обмін речовин людини змінюється з віком інакше, ніж припускали.
22.08.21
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Наука
Як українці зруйнували імперію зла
Олександр Зінченко
В архівах вдалося підняти унікальний повний запис трансляції надзвичайної сесії Верховної Ради 24 серпня, який вважався втраченим, – і все стало більш ясним.
22.08.21
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Україна
Жінка у воді відвертається від нас
Уляна Галич
Галина Крук чимало уваги приділяє темі буття, осмислення його як персонального дива, як екзистенційного феномену, як способу увічнення тимчасової індивідуальності попри відчуття певного соціального трагізму.
21.08.21
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Штука
Історія Європи (VI)
Артуро Перес-Реверте
Історія Троянської війни почалася з конкурсу «Міс Олімп» з нагородою яблуком незгоди. А далі героя взяли на цуґундер
20.08.21
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Дискурси