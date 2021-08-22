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Душу, тіло ми положим за свою свободу
Павло Чубинський
До теми
Я і путч в СРСР
Богдан ПАНКЕВИЧ
Радянський путч у Мюнхені та у Львові (із майбутньої книжки спогадів)
22.08.21
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Минуле
Чотири етапи спалювання калорій
Обмін речовин людини змінюється з віком інакше, ніж припускали.
22.08.21
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Наука
Жінка у воді відвертається від нас
Уляна Галич
Галина Крук чимало уваги приділяє темі буття, осмислення його як персонального дива, як екзистенційного феномену, як способу увічнення тимчасової індивідуальності попри відчуття певного соціального трагізму.
21.08.21
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Штука
Історія Європи (VI)
Артуро Перес-Реверте
Історія Троянської війни почалася з конкурсу «Міс Олімп» з нагородою яблуком незгоди. А далі героя взяли на цуґундер
20.08.21
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Дискурси
Між “дозволеним чужим” і сусідом-союзником
Олеся Ісаюк
Кримські татари стали "чорним характером" у белетристиці ще у ХІХ столітті. Та в підрадянській літературі витягнули повне "бінго".
20.08.21
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Україна
Наближається ера електроавтомобілів: що робити з акумуляторами?
Давид Кастельвеккі
Люди переходять на електромобілі з темпом, про який кілька років тому не мріяли навіть найпалкіші прихильники електрифікації особистого транспорту. Але що робити з виробництвом і утилізацією батарей?
20.08.21
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Наука
Ніхто за тебе жити не буде
Тарас Лютий
Ніхто за тебе жити не буде, і ти не можеш нудитися, щоб потім прийшов автор тебе розважити, бо він цього зробити не може, це твій обов’язок: якщо ти уникаєш цього – тебе нема
20.08.21
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Дискурси
Даждь нам десь…
Тарас Прохасько
У кожного був кусень хліба, який міг би служити показником рівня життя. Коли хліб падав, хай у порохи чи у болото, його піднімали, цілували, струшували бруд і їли далі...
19.08.21
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Дискурси