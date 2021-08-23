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Солдати Української Галицької армії з синьо-жовтим прапором
Понеділок, Серпень 23, 2021 - 00:45
До теми
Чотири етапи спалювання калорій
Обмін речовин людини змінюється з віком інакше, ніж припускали.
22.08.21
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Наука
Жінка у воді відвертається від нас
Уляна Галич
Галина Крук чимало уваги приділяє темі буття, осмислення його як персонального дива, як екзистенційного феномену, як способу увічнення тимчасової індивідуальності попри відчуття певного соціального трагізму.
21.08.21
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Штука
Між “дозволеним чужим” і сусідом-союзником
Олеся Ісаюк
Кримські татари стали "чорним характером" у белетристиці ще у ХІХ столітті. Та в підрадянській літературі витягнули повне "бінго".
20.08.21
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Україна
Наближається ера електроавтомобілів: що робити з акумуляторами?
Давид Кастельвеккі
Люди переходять на електромобілі з темпом, про який кілька років тому не мріяли навіть найпалкіші прихильники електрифікації особистого транспорту. Але що робити з виробництвом і утилізацією батарей?
20.08.21
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Наука
Даждь нам десь…
Тарас Прохасько
У кожного був кусень хліба, який міг би служити показником рівня життя. Коли хліб падав, хай у порохи чи у болото, його піднімали, цілували, струшували бруд і їли далі...
19.08.21
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Дискурси
Виборчі «козьолкі» у Стоянцях 1897 року
Мар'ян ХОМЯК
Макабричні прояви «баденівських» виборів 1897 року у Стоянцях: арешти, убивства, застрашування селян пеклом й «нехрещеними дітьми» Івана Франка
19.08.21
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Минуле
Як не треба пам’ятати війну
Сергій ЄКЕЛЬЧИК
Перша світова війна народила новий світ. До цього нового світу належала й українська державність. Пану Путіну це не подобається: йому б хотілося, щоб її створив Ленін.
19.08.21
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Україна
Коваль не Старицький, а Ковалевський
Євген Нахлік
Чергова серія про спотворення у "наукових" коментарях до 50-томного зібрання творів Івана Франка
18.08.21
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Минуле