Наближається ера електроавтомобілів: що робити з акумуляторами?

Давид Кастельвеккі

Люди переходять на електромобілі з темпом, про який кілька років тому не мріяли навіть найпалкіші прихильники електрифікації особистого транспорту. Але що робити з виробництвом і утилізацією батарей?