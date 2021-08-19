да Вінчі - Спас

Дим із запахом моря

Назарій Заноз

При заході, коли з труб звивається не сірий чи чорний, а кольоровий дим, пригадуються прекрасні різнобарвні рисунки Павла Кузнєцова з видами на заводські вежі та з сталеварного цеху. Та пишнота барв, що контрастує з монохромністю уявлень про індустріальний пейзаж.