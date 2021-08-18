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...підійшов, доторкнувся до них і промовив: Уставайте й не бійтесь!
від Матвія 17:7
До теми
Собаки читають думки
Чотириногі розпізнають, чи люди помиляються, чи навмисне обманюють.
18.08.21
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Наука
Афганський провал: чи слід бештати Байдена?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Спробуймо розібратися: які причини цієї поразки, наскільки вона ганебна, чого очікувати далі?
17.08.21
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У світі
Дим із запахом моря
Назарій Заноз
При заході, коли з труб звивається не сірий чи чорний, а кольоровий дим, пригадуються прекрасні різнобарвні рисунки Павла Кузнєцова з видами на заводські вежі та з сталеварного цеху. Та пишнота барв, що контрастує з монохромністю уявлень про індустріальний пейзаж.
17.08.21
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Україна
Етика освоєння Марса
Ніколас Діркс
Потрібно уникати помилок, які зробили європейські країни в епоху колонізації.
16.08.21
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Наука
«Посланіє» Шевченка і Кузана
Наталія ФЕЩУК
До 30-річчя Незалежності України у Чернівцях відбудеться всеукраїнська прем’єра написаної 1991 року ораторії «Посланіє» за поемою Тараса Шевченка «І мертвим, і живим і ненародженим…» відомого французького композитора українського походження Мар’яна Кузана.
16.08.21
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Штука
Поетичний трамвай Сайферта
З нагоди 120-ліття чеського Нобелівського лауреата з літератури, поета Ярослава Сайферта, Чеський центр у Києві разом з українськими художниками перетворили один з чеських трамваїв, що їздять віддавна Львовом, на поетичне полотно.
15.08.21
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Штука
Вавилоняни – першопрохідці в геометрії
Глиняна дощечка, якій 3700 років, розповідає про найраніше використання теореми Піфагора.
15.08.21
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Наука
Магічні квадрати модельного ряду
Тарас Прохасько
Чому Ростислав Шпук — знаний фотограф, громадський діяч, підприємець та меценат — вирішив написати художню книжку і населити її героями, які дещо не вписуються в загальноприйняті стандарти
14.08.21
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Штука