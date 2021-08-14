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знимка Ростислава Шпука
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знимка Ростислава Шпука
Субота, Серпень 14, 2021 - 22:45
До теми
Нейрокомп'ютерний інтерфейс наступного покоління
Науковці створили прототип майбутнього НКІ, в якому скоординована мережа автономних бездротових мікродатчиків реєструє та стимулює активність мозку.
14.08.21
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Наука
Сучасний співак – це людина-оркестр!
Зоряна Кушплер
19 серпня у Львові стартує вокальний майстер-клас для молодих виконавців, влаштований Галицьким музичним товариством, почесною президенткою якого є солістка Віденської опери Зоряна Кушплер.
13.08.21
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Штука
Конституція Пилипа Орлика: «якщо виграємо у північній війні…» (1710)
Мирослав Трофимук
Коли найясніша королівська величність Швеції примусить переможними військовими діями московитів укласти життєдайний мирний договір...
13.08.21
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Минуле
Катастрофічні виверження вулканів
У семи регіонах світу виверження навіть невеликих вулканів можуть спровокувати глобальні наслідки.
13.08.21
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Наука
Творити спільноту майбутнього
Львів – один з центрів органного мистецтва в Україні. Люди приїжджають сюди, щоб послухати орган. Розголос щодо Органної резиденції відкриває чимало нових перспектив, - переконані її засновники Тарас Демко та Іван Остапович.
12.08.21
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Штука
Холера, Вій, магія та золотий червінець
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Пошесть косила геть усіх, не розбираючи національностей. До магічних обрядів-ритуалів, які мали б зупинити холеру, всі ставилися дуже і дуже серйозно.
12.08.21
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Галичина
Говоріть тихше
Тарас Прохасько
Не будь ординарним. Це найважніша заповідь, яка залишилася після однієї виховательки, якої нема на цьому світі майже пів століття. Будь дискретним. Головна заповідь іншої.
12.08.21
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Дискурси
Абстракція: чуттєва асоціативність
Ірина Матоліч
Виставка абстрактного мистецтва в Івано-Франківську відбувається вже дванадцятий рік поспіль. Проєкт має на меті акцентовано презентувати творчість авторів, які обрали для себе цей непростий мистецький напрям у малярстві та пластиці.
11.08.21
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Штука