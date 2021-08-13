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Берлінський мур
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60 років тому почалось будівництво берлінського муру
П'ятниця, Серпень 13, 2021 - 10:30
До теми
Катастрофічні виверження вулканів
У семи регіонах світу виверження навіть невеликих вулканів можуть спровокувати глобальні наслідки.
13.08.21
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Наука
Їдьмо до нашої Нью-Йорки!
Вікторія Амеліна
«Від New-York-а до Нью-Йорка»: для прифронтового смт гратиме Марко Токар і читатимуть вірші Жадан, Чупа, Міхаліцина, а також американці: Олена Дженнінгз, Василь Махно, Аскольд Мельничук та Олександр Авербух.
10.08.21
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Штука
Клімат сьогодні найтепліший за останніх 125 тисяч років
Звіт Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату: екстремальні погодні явища зумовлені антропогенними викидами парникових газів. Якщо почати діяти вже, найгірших наслідків можна уникнути
10.08.21
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Наука
Біженці як гібридна зброя
Максим МУЛЯР
Білорусь намагалася використати нелеґальних міґрантів як гібридну зброю проти ЄУ. Таким чином Мінськ мстив Брюсселю за запроваджені санкції.
10.08.21
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У світі
Перетинаючи межі
Юрко ТИМЧУК
Вимоги не запливати за буйки і дотримуватися соціальної дистанції обмежують права людини, але іноді і таке треба зробити. Головне аби після зробленого не мати дискусії з апостолом Петром чи апаратом штучної вентиляції легенів.
09.08.21
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Україна
122 сезон Львівської опери
Перша трансляція на Opera Vision, червона доріжка, Станкович+ Орф +Шевченко, вогняне шоу вуличного театру, капела незрячих бандуристів, зіркові контртенори, LvivMozArt, режисура і сценографія Баварської опери, прем’єри опер Бортнянського, ювілей Франка та інші серпнево-вересневі дивогляди.
09.08.21
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Штука
Неполіткоректні думки і мрії
Сергій Ковальов
Дисидентство Ковальова не зникло після розвалу СРСР – у 2003 році, наприклад, він не боявся вказувати на незаконність Нюрнберзького процесу чи перегини боротьби із sexual harassment...
09.08.21
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Минуле
Перерви в навчанні допомагають запам’ятовувати
Триваліші паузи у процесі навчання зумовлюють стабільну схему мозкової активності.
09.08.21
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Наука