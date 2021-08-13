Вічного немає нічого, та й довговічного теж небагато

Перетинаючи межі

Юрко ТИМЧУК

Вимоги не запливати за буйки і дотримуватися соціальної дистанції обмежують права людини, але іноді і таке треба зробити. Головне аби після зробленого не мати дискусії з апостолом Петром чи апаратом штучної вентиляції легенів.