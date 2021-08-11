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Олег Мінько «Розмова» (2008)
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Олег Мінько «Розмова» (2008)
Середа, Серпень 11, 2021 - 10:15
До теми
Їдьмо до нашої Нью-Йорки!
Вікторія Амеліна
«Від New-York-а до Нью-Йорка»: для прифронтового смт гратиме Марко Токар і читатимуть вірші Жадан, Чупа, Міхаліцина, а також американці: Олена Дженнінгз, Василь Махно, Аскольд Мельничук та Олександр Авербух.
10.08.21
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Штука
Клімат сьогодні найтепліший за останніх 125 тисяч років
У звіті Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату (МГЕЗК) вказано: екстремальні погодні явища практично в усьому світі зумовлені антропогенними викидами парникових газів. Проте найгірших наслідків можна уникнути, якщо почати діяти вже зараз.
10.08.21
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Наука
Біженці як гібридна зброя
Максим МУЛЯР
Білорусь намагалася використати нелеґальних міґрантів як гібридну зброю проти ЄУ. Таким чином Мінськ мстив Брюсселю за запроваджені санкції.
10.08.21
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У світі
122 сезон Львівської опери
Перша трансляція на Opera Vision, червона доріжка, Станкович+ Орф +Шевченко, вогняне шоу вуличного театру, капела незрячих бандуристів, зіркові контртенори, LvivMozArt, режисура і сценографія Баварської опери, прем’єри опер Бортнянського, ювілей Франка та інші серпнево-вересневі дивогляди.
09.08.21
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Штука
Перерви в навчанні допомагають запам’ятовувати
Триваліші паузи у процесі навчання зумовлюють стабільну схему мозкової активності.
09.08.21
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Наука
«З широко заплющеними очима»: ссавці снять про світ, в який вони потраплять
Сітківка мишей продукує візуальні сигнали ще перед тим, як тварини прозріють. Це нагадує сон про те, що ви побачите у світі, до того, як ваші очі відкриються.
07.08.21
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Наука
Камінь в пустелі
Василь МАХНО
Борхес включив роман «Педро Парамо», що його ощадливими реченнями Хуан Рульфо зшив з іспанських слів, до своєї особистої бібліотеки найважливіших книг
07.08.21
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Дискурси
"Безглуздий" Всесвіт Стівена Вайнберґа
Ден Фолк
Суперечливе висловлювання покійного Нобелівського лауреата досі непокоїть учених і вірян.
06.08.21
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Наука