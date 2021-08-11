Олег Мінько «Розмова» (2008)

«З широко заплющеними очима»: ссавці снять про світ, в який вони потраплять

Сітківка мишей продукує візуальні сигнали ще перед тим, як тварини прозріють. Це нагадує сон про те, що ви побачите у світі, до того, як ваші очі відкриються.