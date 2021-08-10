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"макове поле". Клод Моне. 1873 рік
Вівторок, Серпень 10, 2021 - 08:45
До теми
Біженці як гібридна зброя
Максим МУЛЯР
Білорусь намагалася використати нелеґальних міґрантів як гібридну зброю проти ЄУ. Таким чином Мінськ мстив Брюсселю за запроваджені санкції.
10.08.21
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У світі
Перерви в навчанні допомагають запам’ятовувати
Триваліші паузи у процесі навчання зумовлюють стабільну схему мозкової активності.
09.08.21
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Наука
«З широко заплющеними очима»: ссавці снять про світ, в який вони потраплять
Сітківка мишей продукує візуальні сигнали ще перед тим, як тварини прозріють. Це нагадує сон про те, що ви побачите у світі, до того, як ваші очі відкриються.
07.08.21
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Наука
Камінь в пустелі
Василь МАХНО
Борхес включив роман «Педро Парамо», що його ощадливими реченнями Хуан Рульфо зшив з іспанських слів, до своєї особистої бібліотеки найважливіших книг
07.08.21
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Дискурси
"Безглуздий" Всесвіт Стівена Вайнберґа
Ден Фолк
Суперечливе висловлювання покійного Нобелівського лауреата досі непокоїть учених і вірян.
06.08.21
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Наука
Хто страшніший: сатана чи Росія?
Юстина Добуш
Не знаю, як вас, віряни, але мене реальні щупальця Росії на Галичині лякають на порядок більше, ніж примарний сатана
06.08.21
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Дискурси
Кілька слів розкажуть про твою креативність
Швидкий тест на слова визначає схильність до дивергентного мислення.
06.08.21
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Наука
Улла Кріґул у Львові
Марія Сидорак
Екватором Третьої львівської органної резиденції став концерт органістки, яка напружено працювала з усіма учасниками впродовж майстер-класів – Улли Кріґул із Естонії.
06.08.21
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Штука