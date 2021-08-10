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Сей світ — як маків цвіт. Як-то на тім буде!
Марко Вовчок
До теми
Біженці як гібридна зброя
Максим МУЛЯР
Білорусь намагалася використати нелеґальних міґрантів як гібридну зброю проти ЄУ. Таким чином Мінськ мстив Брюсселю за запроваджені санкції.
10.08.21
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У світі
Перерви в навчанні допомагають запам’ятовувати
Триваліші паузи у процесі навчання зумовлюють стабільну схему мозкової активності.
09.08.21
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Наука
«З широко заплющеними очима»: ссавці снять про світ, в який вони потраплять
Сітківка мишей продукує візуальні сигнали ще перед тим, як тварини прозріють. Це нагадує сон про те, що ви побачите у світі, до того, як ваші очі відкриються.
07.08.21
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Наука
Камінь в пустелі
Василь МАХНО
Борхес включив роман «Педро Парамо», що його ощадливими реченнями Хуан Рульфо зшив з іспанських слів, до своєї особистої бібліотеки найважливіших книг
07.08.21
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Дискурси
"Безглуздий" Всесвіт Стівена Вайнберґа
Ден Фолк
Суперечливе висловлювання покійного Нобелівського лауреата досі непокоїть учених і вірян.
06.08.21
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Наука
Хто страшніший: сатана чи Росія?
Юстина Добуш
Не знаю, як вас, віряни, але мене реальні щупальця Росії на Галичині лякають на порядок більше, ніж примарний сатана
06.08.21
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Дискурси
Кілька слів розкажуть про твою креативність
Швидкий тест на слова визначає схильність до дивергентного мислення.
06.08.21
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Наука
Улла Кріґул у Львові
Марія Сидорак
Екватором Третьої львівської органної резиденції став концерт органістки, яка напружено працювала з усіма учасниками впродовж майстер-класів – Улли Кріґул із Естонії.
06.08.21
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Штука