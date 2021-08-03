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Геній народжується в провінції, щоби померти в Парижі
Гі де Мопассан
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Conversation impossible
Юстина Добуш
За допомогою взаємодії звуків, світла та зображення в мистецькому просторі Олег Чорний хоче звернутись до інтуїції глядача, ніби до якоїсь останньої інстанції, наділеної владою врятувати від тиску сучасності. Але не тільки...
03.08.21
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Штука
«Арабське літо» в Тунісі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Наприкінці липня Туніс зазнав чималих політичних потрясінь. На тлі масових протестів президент демісував прем’єра, зупинив роботу парламенту, ввів до столиці війська.
03.08.21
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У світі
Спеціалізація – для комах: як помирає фаховість
Даниїл Ничка
Світ перестає цінувати фаховість. Експертні думки не сприймаються належною авторитетністю, а отже – не мають ефективності
03.08.21
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Дискурси
Музика посилює стійкість у час кризи
За даними міжнародного дослідження, музика сприяє емоційному самоконтролю в час корона-кризи.
03.08.21
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Наука
«Поле бою» за демократію
Що знають чехи про війну на сході України? Розмова Радка Мокрика, Томаша Петржічека та Ленки Віхової про Україну, Європейський Союз та гібридну війну Росії проти Заходу.
03.08.21
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Україна
Силовий здвиг
Юрко ТИМЧУК
Реальність зробила нас товстошкірішими за табун бегемотів, і там, де представник цивілізованого світу починає виривати волосся з різних частин тіла, волаючи "катастрофа, кінець світу", українець суворо посміхається і каже "яка курйозна халепа". Огляд подій тижня в Україні.
02.08.21
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Україна
МАЧ 2021: підсумки
МАЧ у 2021 році вдвічі скоротив свою міжнародну лінію і запропонував глядачам 16 авторів та авторок української програми, 10 словацьких та 5 чеських вечорів у трансляції з синхронним перекладом із Брна.
02.08.21
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Штука
Повість чудових літ: 1967 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Human Be-In, Диґґери, Free Store, Невидимий Цирк, Літо любові, Фестиваль Монтерей Поп, Европа, Смерть гіппі, облога Пентагону, Їппі
01.08.21
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Минуле