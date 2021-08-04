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Олег Мінько «Розмова» (2008)
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Олег Мінько «Розмова» (2008)
Середа, Серпень 4, 2021 - 11:30
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Conversation impossible
Юстина Добуш
За допомогою взаємодії звуків, світла та зображення в мистецькому просторі Олег Чорний хоче звернутись до інтуїції глядача, ніби до якоїсь останньої інстанції, наділеної владою врятувати від тиску сучасності. Але не тільки...
03.08.21
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Штука
«Арабське літо» в Тунісі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Наприкінці липня Туніс зазнав чималих політичних потрясінь. На тлі масових протестів президент демісував прем’єра, зупинив роботу парламенту, ввів до столиці війська.
03.08.21
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У світі
Музика посилює стійкість у час кризи
За даними міжнародного дослідження, музика сприяє емоційному самоконтролю в час корона-кризи.
03.08.21
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Наука
Силовий здвиг
Юрко ТИМЧУК
Реальність зробила нас товстошкірішими за табун бегемотів, і там, де представник цивілізованого світу починає виривати волосся з різних частин тіла, волаючи "катастрофа, кінець світу", українець суворо посміхається і каже "яка курйозна халепа". Огляд подій тижня в Україні.
02.08.21
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Україна
МАЧ 2021: підсумки
МАЧ у 2021 році вдвічі скоротив свою міжнародну лінію і запропонував глядачам 16 авторів та авторок української програми, 10 словацьких та 5 чеських вечорів у трансляції з синхронним перекладом із Брна.
02.08.21
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Штука
Повість чудових літ: 1967 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Human Be-In, Диґґери, Free Store, Невидимий Цирк, Літо любові, Фестиваль Монтерей Поп, Европа, Смерть гіппі, облога Пентагону, Їппі
01.08.21
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Минуле
"Речовину задоволення" можна контролювати
Дослідження показало, що миші здатні керувати випадковими викидами нейромедіатора дофаміну – хімічної речовини, яка викликає у мозку відчуття щастя й ейфорії.
01.08.21
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Наука
Літня оперна школа
Діана Коломоєць
Брак оперних студій в Україні Coloratura Opera Lab вирішила виповнити Літніми оперними школами. Це марафонний формат навчання, максимально наближений до умов роботи оперного співака: репетиції з коучами, диригентом перед прем'єрою відбуваються щодня, а за тиждень — двічі на день.
30.07.21
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Штука