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Богуславський-глечик
головна
"Бронзовий глечик". Володимир Богуславський. 2005 рік
Вівторок, Серпень 3, 2021 - 08:15
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Conversation impossible
Юстина Добуш
За допомогою взаємодії звуків, світла та зображення в мистецькому просторі Олег Чорний хоче звернутись до інтуїції глядача, ніби до якоїсь останньої інстанції, наділеної владою врятувати від тиску сучасності. Але не тільки...
03.08.21
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Штука
МАЧ 2021: підсумки
МАЧ у 2021 році вдвічі скоротив свою міжнародну лінію і запропонував глядачам 16 авторів та авторок української програми, 10 словацьких та 5 чеських вечорів у трансляції з синхронним перекладом із Брна.
02.08.21
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Штука
Повість чудових літ: 1967 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Human Be-In, Диґґери, Free Store, Невидимий Цирк, Літо любові, Фестиваль Монтерей Поп, Европа, Смерть гіппі, облога Пентагону, Їппі
01.08.21
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Минуле
"Речовину задоволення" можна контролювати
Дослідження показало, що миші здатні керувати випадковими викидами нейромедіатора дофаміну – хімічної речовини, яка викликає у мозку відчуття щастя й ейфорії.
01.08.21
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Наука
Не спорт і не розвага
Василь МАХНО
Література така ж складна штука, яка вартує всього життя і вимагає нестримної праці, а ще узалежнює письменника бути її рабом
31.07.21
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Дискурси
Літня оперна школа
Діана Коломоєць
Брак оперних студій в Україні Coloratura Opera Lab вирішила виповнити Літніми оперними школами. Це марафонний формат навчання, максимально наближений до умов роботи оперного співака: репетиції з коучами, диригентом перед прем'єрою відбуваються щодня, а за тиждень — двічі на день.
30.07.21
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Штука
Глобальність національного егоїзму
Дослідження за участі представників 42 країн засвідчує: у всьому світі люди охочіше співпрацюють зі своїми земляками.
30.07.21
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Наука
Давні галицькі листи на бересті
Остап РЕСТ
Кінець липня – щаслива пора знаходити давні галицькі листи на бересті. Зрештою, не тільки галицькі – першу списану літерами бересту знайшли 26 липня 70 років тому
30.07.21
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Минуле