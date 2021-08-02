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Едвард Мунк. "За кавовим столом"
Понеділок, Серпень 2, 2021 - 10:00
До теми
МАЧ 2021: підсумки
МАЧ у 2021 році вдвічі скоротив свою міжнародну лінію і запропонував глядачам 16 авторів та авторок української програми, 10 словацьких та 5 чеських вечорів у трансляції з синхронним перекладом із Брна.
02.08.21
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Штука
Повість чудових літ: 1967 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: Human Be-In, Диґґери, Free Store, Невидимий Цирк, Літо любові, Фестиваль Монтерей Поп, Европа, Смерть гіппі, облога Пентагону, Їппі
01.08.21
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Минуле
"Речовину задоволення" можна контролювати
Дослідження показало, що миші здатні керувати випадковими викидами нейромедіатора дофаміну – хімічної речовини, яка викликає у мозку відчуття щастя й ейфорії.
01.08.21
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Наука
Штрихи до біографії Миколи Ганкевича
Юрій ЯКОВЛЄВ
31 липня минає 90-та річниця з дня смерті одного з співзасновників і лідерів Української соціал-демократичної партії, відомого та впливового діяча робітничого й профспілкового руху в Галичині – Миколи Ганкевича (1869–1931).
31.07.21
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Минуле
Літня оперна школа
Діана Коломоєць
Брак оперних студій в Україні Coloratura Opera Lab вирішила виповнити Літніми оперними школами. Це марафонний формат навчання, максимально наближений до умов роботи оперного співака: репетиції з коучами, диригентом перед прем'єрою відбуваються щодня, а за тиждень — двічі на день.
30.07.21
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Штука
Глобальність національного егоїзму
Дослідження за участі представників 42 країн засвідчує: у всьому світі люди охочіше співпрацюють зі своїми земляками.
30.07.21
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Наука
Давні галицькі листи на бересті
Остап РЕСТ
Кінець липня – щаслива пора знаходити давні галицькі листи на бересті. Зрештою, не тільки галицькі – першу списану літерами бересту знайшли 26 липня 70 років тому
30.07.21
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Минуле
Легендарні львівські сьвірки: Пшибильський і Пан Комендант
Юрій Винничук
Минали сторіччя, на зміну одним сьвіркам приходили інші...
28.07.21
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Дискурси