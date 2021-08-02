МАЧ 2021: підсумки

МАЧ у 2021 році вдвічі скоротив свою міжнародну лінію і запропонував глядачам 16 авторів та авторок української програми, 10 словацьких та 5 чеських вечорів у трансляції з синхронним перекладом із Брна.