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Велика простота — найвища досконалість
Богдан-Ігор Антонич
До теми
Перевага вакцинації, про яку не говорять
Вакцинація не лише береже нас від хвороби, а й запобігає поширенню коронавірусу серед тих, хто заразився ним уже після імунізації.
28.07.21
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Наука
Товариство [не]мертвих поетів
Уляна Галич
Книжку Вольвача не назвеш зітканою з оптимістичних замальовок. Радше це – документ епохи, зліпок темних, тривожних, буремних часів, якийсь певний культурно-ментальний дискурс, виразником якого є й літературна спільнота.
27.07.21
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Штука
Руська, 8: трагедія із трьох частин
Юлія ПОЛІКОВСЬКА
Самовільна реконструкція приватним власником старої кам'яниці у центра Львова – злочин, що призвів до смерті людини, руйнування будівлі в історичному ареалі Львова та нищення суспільних цінностей. Трагедія, що оголила коло проблем, пов'язаних передусім із відповідальністю.
27.07.21
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Галичина
ОУН і УПА у лавах Червоної армії.
Олександр Вітолін
Мобілізовані оунівці та упівці не тільки воювали проти нацистської Німеччини в лавах Червоної армії, але й ставали Героями Радянського Союзу. А потім продовжували воювати проти СРСР
27.07.21
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Минуле
Психологічні підстави відмови
Дослідження з’ясувало, коли ми вважаємо бізнес недопустимим з морального погляду.
27.07.21
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Наука
В пошуках суб'єктності
Юрко ТИМЧУК
Вірити не можна нікому – аксіома, втовкмачена літературою, кінематографом і життєвим досвідом. Але коли у щось дуже хочеться повірити, то ніхто вам не боронить. Огляд подій тижня в Україні
26.07.21
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Україна
Міст через покоління: як зустрілися Іван Михайлович та Сергій Вікторович
Тамара Гундорова
Представник покоління шістдесятників, тонкий і глибокий вчений-інтелектуал, культурний діяч – все це про Івана Дзюбу
26.07.21
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Штука
Чому штам "Дельта" так швидко поширюється?
З часу своєї першої своєї появи наприкінці 2020 р. штам вірусу SARS-CoV-2 «Дельта» став найпоширенішим у багатьох країнах. Тепер дослідники здогадуються, чому.
26.07.21
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Наука