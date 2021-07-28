Багатство, влада, могутність і сила не окупить глупоти й не заступить мудрости

Гриби – одні

Люба-Параскевія СТРИНАДЮК

Твої гриби тебе дочекаються, їх ніхто не зірве, не визбирає. Гриб, як має бути твоїм, то буде. Так кажуть у нас смирно, однак встають раненько, досвітком, і борше йдуть в гриби