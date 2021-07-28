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Багатство, влада, могутність і сила не окупить глупоти й не заступить мудрости
кир Андрей
До теми
Перевага вакцинації, про яку не говорять
Вакцинація не лише береже нас від хвороби, а й запобігає поширенню коронавірусу серед тих, хто заразився ним уже після імунізації.
28.07.21
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Наука
ОУН і УПА у лавах Червоної армії.
Олександр Вітолін
Мобілізовані оунівці та упівці не тільки воювали проти нацистської Німеччини в лавах Червоної армії, але й ставали Героями Радянського Союзу. А потім продовжували воювати проти СРСР
27.07.21
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Минуле
Психологічні підстави відмови
Дослідження з’ясувало, коли ми вважаємо бізнес недопустимим з морального погляду.
27.07.21
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Наука
В пошуках суб'єктності
Юрко ТИМЧУК
Вірити не можна нікому – аксіома, втовкмачена літературою, кінематографом і життєвим досвідом. Але коли у щось дуже хочеться повірити, то ніхто вам не боронить. Огляд подій тижня в Україні
26.07.21
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Україна
Чому штам "Дельта" так швидко поширюється?
З часу своєї першої своєї появи наприкінці 2020 р. штам вірусу SARS-CoV-2 «Дельта» став найпоширенішим у багатьох країнах. Тепер дослідники здогадуються, чому.
26.07.21
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Наука
Мозкові центри віри
Центр релігійних почуттів розташований у дуже старій, з еволюційного погляду, частині мозку.
25.07.21
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Наука
Гриби – одні
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Твої гриби тебе дочекаються, їх ніхто не зірве, не визбирає. Гриб, як має бути твоїм, то буде. Так кажуть у нас смирно, однак встають раненько, досвітком, і борше йдуть в гриби
25.07.21
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Дискурси
Хроніки декомунізації
Павло ПАЛАМАРЧУК
У Львові нарешті повністю закінчили розбирати "Монумент слави". Демонтаж, що тривав три роки, побачите у нашому фоторепортажі
24.07.21
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Галичина