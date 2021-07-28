Володимир Великий

В пошуках суб'єктності

Юрко ТИМЧУК

Вірити не можна нікому – аксіома, втовкмачена літературою, кінематографом і життєвим досвідом. Але коли у щось дуже хочеться повірити, то ніхто вам не боронить. Огляд подій тижня в Україні