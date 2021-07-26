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Важливо що, байдуже як….
Мефістофель Йоганна Вольфґанґа фон Ґете
До теми
Чому штам "Дельта" так швидко поширюється?
З часу своєї першої своєї появи наприкінці 2020 р. штам вірусу SARS-CoV-2 «Дельта» став найпоширенішим у багатьох країнах. Тепер дослідники здогадуються, чому.
26.07.21
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Наука
Мозкові центри віри
Центр релігійних почуттів розташований у дуже старій, з еволюційного погляду, частині мозку.
25.07.21
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Наука
Гриби – одні
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Твої гриби тебе дочекаються, їх ніхто не зірве, не визбирає. Гриб, як має бути твоїм, то буде. Так кажуть у нас смирно, однак встають раненько, досвітком, і борше йдуть в гриби
25.07.21
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Дискурси
Мандрівка до Токів
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Замок в Токах, що неподалік від Підволочиська, є самим «горішнім» у вервечці надзбручанських твердинь і найменш відомим серед них. Файне та жваве місце колись було. Не те що зараз…
22.07.21
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Галичина
Історія Європи (IV)
Артуро Перес-Реверте
Третьою гілкою далеких стриєчних дідів Європи був Ізраїль. Його початки, описані з уявою історії про Гаррі Поттера, викладені в книгах Буття і Виходу
22.07.21
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Дискурси
У Львові затримали прокурора за хабар від поліцейського.
У Львові на хабарі у 2 тисячі доларів затримали прокурора.
22.07.21
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Галичина
Еволюція наживо
Через 500 поколінь одноклітинні зелені водорості здійснюють перші кроки до багатоклітинності.
22.07.21
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Наука
Легендарні львівські сьвірки: дурний Ясьо
Юрій Винничук
Легендарний сьвірк дурний Ясьо був такою атракцією міста, що магістрат мусів взяти його на пожиттєве утримання.
21.07.21
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Дискурси