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Іван Дзюба
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90 років Іванові Дзюбі
Понеділок, Липень 26, 2021 - 09:00
До теми
Чому штам "Дельта" так швидко поширюється?
З часу своєї першої своєї появи наприкінці 2020 р. штам вірусу SARS-CoV-2 «Дельта» став найпоширенішим у багатьох країнах. Тепер дослідники здогадуються, чому.
26.07.21
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Наука
Мозкові центри віри
Центр релігійних почуттів розташований у дуже старій, з еволюційного погляду, частині мозку.
25.07.21
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Наука
Зізнання
Василь МАХНО
дрібка солі для ґрунту поезії решту – життя досолить
24.07.21
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Дискурси
Поп-звіринець
Юстина Добуш
Століття за століттям ми знаходимо можливість здобувати владу над іншими завдяки власній масовості та спостерігати втоптування когось силою натовпу
23.07.21
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Дискурси
Мандрівка до Токів
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Замок в Токах, що неподалік від Підволочиська, є самим «горішнім» у вервечці надзбручанських твердинь і найменш відомим серед них. Файне та жваве місце колись було. Не те що зараз…
22.07.21
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Галичина
Історія Європи (IV)
Артуро Перес-Реверте
Третьою гілкою далеких стриєчних дідів Європи був Ізраїль. Його початки, описані з уявою історії про Гаррі Поттера, викладені в книгах Буття і Виходу
22.07.21
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Дискурси
У Львові затримали прокурора за хабар від поліцейського.
У Львові на хабарі у 2 тисячі доларів затримали прокурора.
22.07.21
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Галичина
Еволюція наживо
Через 500 поколінь одноклітинні зелені водорості здійснюють перші кроки до багатоклітинності.
22.07.21
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Наука