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Краще мати лева, що очолює овець, ніж вівцю, що очолює левів.
Полібій
До теми
У Львові затримали прокурора за хабар від поліцейського.
У Львові на хабарі у 2 тисячі доларів затримали прокурора.
22.07.21
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Галичина
Еволюція наживо
Через 500 поколінь одноклітинні зелені водорості здійснюють перші кроки до багатоклітинності.
22.07.21
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Наука
Бути собі ціллю
Наталія СЕРЕДЮК
У львівському театрі Лесі Українки вирішили вчити акторської майстерності всіх охочих і вже випустили перший набір, що не мав обмежень ані за віком, ні за фахом
21.07.21
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Галичина
Кам’яниця Филиповичівська на вулиці Руській, 8
Оксана Бойко
Ренесансова кам'яниця XVII ст. на місці ґотичної, реконструйована (1740) у стилі пізнього бароко. В подвір’ї її звели офіцину під склади (1859). Її самочинний ремонт і призвів до обвалу муру
21.07.21
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Минуле
Ґрем Вік. EX TERRA OMNIA
© Аделіна Єфіменко
Партиципальність публіки була його метою. Ґрем Вік мріяв про подальше втілення концепції опери майбутнього. Вторгнення смерті від наслідків Covid-19 зупинило багато планів режисера.
20.07.21
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Штука
Як мозок створює асоціації?
Учені встановили, яка ділянка мозку «пов'язує» схожі об'єкти. Це дозволяє краще зрозуміти, як мозок обробляє інформацію в контексті і поза ним.
20.07.21
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Наука
Че Гевару на Новоросію
Володимир СЕМКІВ
Підтримати угруповання «Л/ДНР» для чеських марґіналів стало своєрідною субкультурою. Вони роблять якусь там революцію проти світового капіталізму
20.07.21
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Україна
Гриша, Вайнона та інші
Олександр БОЙЧЕНКО
Дедалі загадковіші оскотинення істот, які ніколи не були ні близькими, ні цікавими, але принаймні здавалися людьми. Нелегко хотіти триматися за життя в такому світі
19.07.21
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Дискурси