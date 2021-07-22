Асаї Тю-човен

Кінець світу переноситься на осінь

Юрко ТИМЧУК

Планеті все не щастить зустріти нормальний астероїд, щоб він її гепнув раз і назавжди, віруси пішли геть слабенькі і викосити хоча б половину людства не мають сили. Тому двоногі вмикають фантазію. Огляд подій тижня в Україні.