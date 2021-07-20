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Змагайся і шукай! Вдивляйся в очі пристрастей і зречень!
Олена Теліга
До теми
Ґрем Вік. EX TERRA OMNIA
© Аделіна Єфіменко
Партиципальність публіки була його метою. Ґрем Вік мріяв про подальше втілення концепції опери майбутнього. Вторгнення смерті від наслідків Covid-19 зупинило багато планів режисера.
20.07.21
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Штука
Як мозок створює асоціації?
Учені встановили, яка ділянка мозку «пов'язує» схожі об'єкти. Це дозволяє краще зрозуміти, як мозок обробляє інформацію в контексті і поза ним.
20.07.21
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Наука
Кінець світу переноситься на осінь
Юрко ТИМЧУК
Планеті все не щастить зустріти нормальний астероїд, щоб він її гепнув раз і назавжди, віруси пішли геть слабенькі і викосити хоча б половину людства не мають сили. Тому двоногі вмикають фантазію. Огляд подій тижня в Україні.
19.07.21
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Україна
Що спільного між дитячими конструкторами і математикою?
Просторове мислення в дитячому віці становить основу для пізнішого розуміння математики.
19.07.21
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Наука
Індикоплов
Василь МАХНО
Пряне спекотливе тепло, нічні крики екзотичного птаства, брунатні людські тіла, схожі на спилюжену твердь, – усе перевертає звичну уяву про навколишній світ.
17.07.21
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Дискурси
Острів свободи?
Максим МУЛЯР
Масові протести на Кубі нівроку налякали місцеву владу. Наразі офіційна влада вагається, що робити: ще сильніше закрутити гайки чи таки піти на поступки демонстрантам.
16.07.21
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У світі
Чи можливий "варп-драйв"?
Роберт Ґаст
Фізики перевіряють спосіб переміщення, зображений у науково-фантастичному серіалі "Зоряний шлях". Можливо, це не така вже й фантастика.
16.07.21
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Наука
Цукерберґова етика
Юстина Добуш
Все, що ми так старанно витісняли й придушували в собі, нарешті знайшло де втілюватись в життя цілком «безпечно», безкоштовно, без зайвих смс, з легкою можливістю реєстрації.
16.07.21
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Дискурси