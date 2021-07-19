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Оноре Дом'є «Шахісти» (1863)
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Оноре Дом'є «Шахісти» (1863)
Понеділок, Липень 19, 2021 - 20:30
До теми
Як мозок створює асоціації?
Учені встановили, яка ділянка мозку «пов'язує» схожі об'єкти. Це дозволяє краще зрозуміти, як мозок обробляє інформацію в контексті і поза ним.
20.07.21
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Наука
Що спільного між дитячими конструкторами і математикою?
Просторове мислення в дитячому віці становить основу для пізнішого розуміння математики.
19.07.21
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Наука
Острів свободи?
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16.07.21
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У світі
Чи можливий "варп-драйв"?
Роберт Ґаст
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16.07.21
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Наука
Поспіх на шкоду науковості
Євген Нахлік
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16.07.21
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Тисяча місць і снів
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15.07.21
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Дискурси
У Львові співатиму вперше
Людмила Монастирська
Одна з найвідоміших сопрано сучасності Людмила Монастирська відкриє сезон у Львівській національній філармонії концертом «GALA OPERA» під диригуванням Сергія Хоровця.
15.07.21
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Штука
«Украину и украинцев необходимо уничтожить»
Юрій Винничук
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Дискурси