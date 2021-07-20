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Що довша гра, тим менше часу
Марсель Райф
До теми
Як мозок створює асоціації?
Учені встановили, яка ділянка мозку «пов'язує» схожі об'єкти. Це дозволяє краще зрозуміти, як мозок обробляє інформацію в контексті і поза ним.
20.07.21
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Наука
Що спільного між дитячими конструкторами і математикою?
Просторове мислення в дитячому віці становить основу для пізнішого розуміння математики.
19.07.21
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Наука
Острів свободи?
Максим МУЛЯР
Масові протести на Кубі нівроку налякали місцеву владу. Наразі офіційна влада вагається, що робити: ще сильніше закрутити гайки чи таки піти на поступки демонстрантам.
16.07.21
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У світі
Чи можливий "варп-драйв"?
Роберт Ґаст
Фізики перевіряють спосіб переміщення, зображений у науково-фантастичному серіалі "Зоряний шлях". Можливо, це не така вже й фантастика.
16.07.21
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Наука
Поспіх на шкоду науковості
Євген Нахлік
Економія на рецензентах та науковому редакторові перекладу російської монографії призводить до того, що греко-католики в ньому усунені з українського світу
16.07.21
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Минуле
Тисяча місць і снів
Тарас Прохасько
Cни є паралельним, очищеним буттям. І подібні на життя вічне і безтілесне. І наближають таким чином до розуміння великої пригоди Богочоловіка
15.07.21
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Дискурси
У Львові співатиму вперше
Людмила Монастирська
Одна з найвідоміших сопрано сучасності Людмила Монастирська відкриє сезон у Львівській національній філармонії концертом «GALA OPERA» під диригуванням Сергія Хоровця.
15.07.21
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Штука
«Украину и украинцев необходимо уничтожить»
Юрій Винничук
Сперечатися з Путіном марна справа. Всі знання, отримані ще в КГБ, запрограмовані в його голові до самої смерті.
14.07.21
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Дискурси