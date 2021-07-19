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пратап сінг
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Пратап Сінг. "Глибоко закоханий синій II"
Понеділок, Липень 19, 2021 - 09:30
До теми
Острів свободи?
Максим МУЛЯР
Масові протести на Кубі нівроку налякали місцеву владу. Наразі офіційна влада вагається, що робити: ще сильніше закрутити гайки чи таки піти на поступки демонстрантам.
16.07.21
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У світі
Чи можливий "варп-драйв"?
Роберт Ґаст
Фізики перевіряють спосіб переміщення, зображений у науково-фантастичному серіалі "Зоряний шлях". Можливо, це не така вже й фантастика.
16.07.21
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Наука
Поспіх на шкоду науковості
Євген Нахлік
Економія на рецензентах та науковому редакторові перекладу російської монографії призводить до того, що греко-католики в ньому усунені з українського світу
16.07.21
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Минуле
У Львові співатиму вперше
Людмила Монастирська
Одна з найвідоміших сопрано сучасності Людмила Монастирська відкриє сезон у Львівській національній філармонії концертом «GALA OPERA» під диригуванням Сергія Хоровця.
15.07.21
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Штука
«Украину и украинцев необходимо уничтожить»
Юрій Винничук
Сперечатися з Путіном марна справа. Всі знання, отримані ще в КГБ, запрограмовані в його голові до самої смерті.
14.07.21
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Дискурси
Нові враження зберігають розум молодим
Розумова стимуляція омолоджує схему нашарувань у мозкових ДНК.
14.07.21
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Наука
Причинки до історії українського правопису
Орест Друль
Про те як формувався український радянський правопис, який нормував українську радянську мову протягом 73 років, а значною мірою нормує і донині
13.07.21
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Минуле
Законодавство для деокупації
Ярослава МУЗИЧЕНКО
Аналітичний центр УКУ презентував результати досліджень та рекомендації щодо законодавчого поля для окупованих територій.
13.07.21
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Україна