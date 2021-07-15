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Влодко Маковецький
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знимка Влодка Маковецького
Четвер, Липень 15, 2021 - 22:00
До теми
Хвилювання зберігає розум молодим
Розумова стимуляція омолоджує схему нашарувань у мозкових ДНК.
14.07.21
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Наука
Законодавство для деокупації
Ярослава МУЗИЧЕНКО
Аналітичний центр УКУ презентував результати досліджень та рекомендації щодо законодавчого поля для окупованих територій.
13.07.21
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Україна
Правописна нарада 26 квітня 1943 року. Стенограма
Стенограма наради в справі обговорення проєкту нового українського правопису 26.04.1943 (і доповідна записка голови Президії Верховної ради М.Гречухи голові РНК М.Хрущову від 29.07.1943)
13.07.21
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Минуле
За що вбили Жовенеля Моїза?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Атентат на президента Гаїті виглядає доволі загадковим. Існує безліч версій щодо причин його вбивства, проте жодна поки що не виглядає переконливою.
13.07.21
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У світі
Моя «мадленка»
Андрій Бондар
Призначення ґасу полягало у зв'язку з минулим. Минулим, старанно викреслюваним із пам'яті покоління моїх батьків і вже геть зовсім стертим у моєму поколінні.
13.07.21
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Дискурси
Борги з присмаком баоцзи
Юрко ТИМЧУК
В епоху гужового транспорту влітку готували сани, а взимку фіру. У постіндустріальну еру під час спеки безкінним громадянам делікатно, але наполегливо перефразовують Джона Сільвера і пророкують, що до снігів доживуть не всі, а ті, хто залишаться, позаздрять мертвим. Огляд подій тижня в Україні.
12.07.21
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Україна
Життя в епоху війни інтерпретацій
Остап Українець
Ніщо не заважає бути одночасно націоналістом і вірити в ширшу світову спільноту, усвідомлюючи себе як людську істоту
12.07.21
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Дискурси
Маска, яка виявляє SARS-CoV-2
Нові біосенсори для вірусів, бактерій та отрут можна інтегрувати в текстиль.
12.07.21
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Наука