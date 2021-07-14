Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1896
1921
1946
🕛
Toggle navigation
Доробок минулих тисячок літ без пересади назвемо не людським, а чоловічим
Мілена Рудницька
До теми
Хвилювання зберігає розум молодим
Розумова стимуляція омолоджує схему нашарувань у мозкових ДНК.
14.07.21
|
|
Наука
Правописна нарада 26 квітня 1943 року. Стенограма
Стенограма наради в справі обговорення проєкту нового українського правопису 26.04.1943 (і доповідна записка голови Президії Верховної ради М.Гречухи голові РНК М.Хрущову від 29.07.1943)
13.07.21
|
|
Минуле
За що вбили Жовенеля Моїза?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Атентат на президента Гаїті виглядає доволі загадковим. Існує безліч версій щодо причин його вбивства, проте жодна поки що не виглядає переконливою.
13.07.21
|
|
У світі
Борги з присмаком баоцзи
Юрко ТИМЧУК
В епоху гужового транспорту влітку готували сани, а взимку фіру. У постіндустріальну еру під час спеки безкінним громадянам делікатно, але наполегливо перефразовують Джона Сільвера і пророкують, що до снігів доживуть не всі, а ті, хто залишаться, позаздрять мертвим. Огляд подій тижня в Україні.
12.07.21
|
|
Україна
Життя в епоху війни інтерпретацій
Остап Українець
Ніщо не заважає бути одночасно націоналістом і вірити в ширшу світову спільноту, усвідомлюючи себе як людську істоту
12.07.21
|
|
Дискурси
Маска, яка виявляє SARS-CoV-2
Нові біосенсори для вірусів, бактерій та отрут можна інтегрувати в текстиль.
12.07.21
|
|
Наука
Присмерки Риму
Станіслав Комарек
Бюрократія, апокаліптичні настрої, утримання широких верств населення «піклувальною державою», зростання значення розваг та ігор - Європа тепер, як пізній Рим
11.07.21
|
|
Дискурси
Географія внутрішнього космосу
Василь МАХНО
Чомусь в липні хочеться читати Бруно Шульца. Це так, наче вибрати з вулика щільники, що заповнені пахким медом, й видушувати їх...
10.07.21
|
|
Дискурси