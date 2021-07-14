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Eugene Delacroix
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День взяття Бастилії (1789)
Середа, Липень 14, 2021 - 09:30
До теми
За що вбили Жовенеля Моїза?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Атентат на президента Гаїті виглядає доволі загадковим. Існує безліч версій щодо причин його вбивства, проте жодна поки що не виглядає переконливою.
13.07.21
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У світі
Борги з присмаком баоцзи
Юрко ТИМЧУК
В епоху гужового транспорту влітку готували сани, а взимку фіру. У постіндустріальну еру під час спеки безкінним громадянам делікатно, але наполегливо перефразовують Джона Сільвера і пророкують, що до снігів доживуть не всі, а ті, хто залишаться, позаздрять мертвим. Огляд подій тижня в Україні.
12.07.21
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Україна
Маска, яка виявляє SARS-CoV-2
Нові біосенсори для вірусів, бактерій та отрут можна інтегрувати в текстиль.
12.07.21
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Наука
Географія внутрішнього космосу
Василь МАХНО
Чомусь в липні хочеться читати Бруно Шульца. Це так, наче вибрати з вулика щільники, що заповнені пахким медом, й видушувати їх...
10.07.21
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Дискурси
Поки не настала ніч
Ганна Улюра
«Ноктюрни» – єдина книжка оповідань в доробку нобеліанта Кадзуо Ішіґуро. Це цикл оповідань, кожне з яких є міні-романом. Автор «П’яти історій про музику і смеркання» зізнається, що писати романи його навчили пісні.
09.07.21
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Штука
Вульгарна свобода
Юстина Добуш
Свобода — це наслідок пошуків істини й бажання усвідомити себе, це складні протиріччя, логічні суперечності, виклики світогляду. Не розкидаймося цим словом
09.07.21
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Дискурси
Deep Purple «Fireball» 50 років
Ілько ЛЕМКО
Другий зірковий альбом Deep Purple спочатку вийшов у Штатах, а в Британії майже одразу потрапив на перше місце альбомного чарту
09.07.21
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Минуле
Пролітаючи над..: костел Святої Анни в Сусідовичах
Ігор МАРТИНІВ
На Ласкавій горі біля Сусідович селяни знайшли колись кам’яний барельєф святої Анни. Відтак засновано було на цьому місці мурований храм Св. Анни.
09.07.21
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Галичина