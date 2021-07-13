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І все, що я кохав — я кохав на самоті
Едгар Аллан По
До теми
За що вбили Жовенеля Моїза?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Атентат на президента Гаїті виглядає доволі загадковим. Існує безліч версій щодо причин його вбивства, проте жодна поки що не виглядає переконливою.
13.07.21
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У світі
Борги з присмаком баоцзи
Юрко ТИМЧУК
В епоху гужового транспорту влітку готували сани, а взимку фіру. У постіндустріальну еру під час спеки безкінним громадянам делікатно, але наполегливо перефразовують Джона Сільвера і пророкують, що до снігів доживуть не всі, а ті, хто залишаться, позаздрять мертвим. Огляд подій тижня в Україні.
12.07.21
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Україна
Маска, яка виявляє SARS-CoV-2
Нові біосенсори для вірусів, бактерій та отрут можна інтегрувати в текстиль.
12.07.21
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Наука
Географія внутрішнього космосу
Василь МАХНО
Чомусь в липні хочеться читати Бруно Шульца. Це так, наче вибрати з вулика щільники, що заповнені пахким медом, й видушувати їх...
10.07.21
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Дискурси
Поки не настала ніч
Ганна Улюра
«Ноктюрни» – єдина книжка оповідань в доробку нобеліанта Кадзуо Ішіґуро. Це цикл оповідань, кожне з яких є міні-романом. Автор «П’яти історій про музику і смеркання» зізнається, що писати романи його навчили пісні.
09.07.21
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Штука
Вульгарна свобода
Юстина Добуш
Свобода — це наслідок пошуків істини й бажання усвідомити себе, це складні протиріччя, логічні суперечності, виклики світогляду. Не розкидаймося цим словом
09.07.21
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Дискурси
Deep Purple «Fireball» 50 років
Ілько ЛЕМКО
Другий зірковий альбом Deep Purple спочатку вийшов у Штатах, а в Британії майже одразу потрапив на перше місце альбомного чарту
09.07.21
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Минуле
Пролітаючи над..: костел Святої Анни в Сусідовичах
Ігор МАРТИНІВ
На Ласкавій горі біля Сусідович селяни знайшли колись кам’яний барельєф святої Анни. Відтак засновано було на цьому місці мурований храм Св. Анни.
09.07.21
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Галичина