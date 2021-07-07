Кремль зможе використовувати «Північний потік-2» з воєнною метою.

Відтак російський газогін може стати пасткою для сил НАТО в Балтійському морі.

 

 

Попри постійне запевнення Москви, що «Північний потік-2» є суто комерційним проєктом у західних експерті виникають побоювання, що газогін може мати й інше використання. І йдеться не лише про інструмент політичного тиску Кремля. Наприклад, у середовищі військово-морських експертів і в командних колах НАТО дуже поважно обговорюють питання про те, чи не використовуватиме Росія «Північний потік-2» у військових цілях. Про це зокрема пише в своєму коментарі для швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung директор Інституту політики безпеки при Кільському університеті Йоахім Краузе, (Joachim Krause).

 

«Ключовий аргумент про те, що "Північний потік-2" є винятково комерційним проектом, ставиться під сумнів аналізом, проведеним трьома явно добре поінформованими українськими авторами з досвідом у військовій сфері. У статті, опублікованій в спеціалізованому українському журналі "Чорноморська безпека ", автори Михайло Гончар, Андрій Риженко і Богдан Устименко з Центру глобалістики ("Стратегія XXI") пишуть, що, виходячи з досвіду реалізації російських трубопровідних проектів в Чорному морі, слід припускати, що Росія використовує "Північний потік-2" для установки підводного устаткування для прослуховування у військових цілях. Ці та інші засоби повинні забезпечити можливість відстежувати всі військові судна НАТО в Балтійському морі і, зокрема, виявляти підводні човни. Це може підірвати все ще існуючу перевагу НАТО в морській сфері, і особливо постраждають тихохідні німецькі субмарини», – подає видання.

 

Йоахім Краузе стверджує, що в Росії є необхідний досвід і технічні можливості. Зокрема, йдеться про пасивний гідроакустичний комплекс МГК-608 «Север», який Росія використовує вже багато років і продовжує розвивати. «Розширення можливостей Росії з ведення неконвенційної підводної війни спрямоване, зокрема, на те, щоб мати можливість розірвати канали зв'язку (інтернеткабелі, широкосмугові кабелі, телефонні з'єднання, силові кабелі, трубопроводи), які є центральними, якщо не сказати життєво важливими, для економічного життя західного світу, пов'язаного глобальною мережею», – застерігає експерт.

 

Російська сторона, звісно, відкидає такі звинувачення, називаючи це спробою саботажу «Північного потоку-2». «При цьому серед військово-морських експертів в Німеччині і НАТО до цього питання ставляться дуже поважно. Там "Північний потік-2" розглядають як велетенський ланцюг датчиків, які можуть бути використані у військових цілях і можуть зіграти критичну роль в разі кризи. Однак уряд Німеччини нехтує цим аспектом, тому що така підозрілість не вписується в його політику. Там зітхнули б з полегшенням, якби "Північний потік-2" нарешті був запущений – в надії, що разом з цим мине і весь галас», – вказує Краузе.

07.07.2021

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