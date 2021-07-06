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Івана Купала
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Івана Купала
Вівторок, Липень 6, 2021 - 23:00
До теми
Чеські автори МАЧ
Ірина Забіяка
Завдяки активності перекладачів картина чеського літературного світу відома українським читачам. Взаємодія між нашими книжковими космосами відновлює свою традицію, вибудовується в систему.
06.07.21
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Штука
Універсальна вакцина проти коронавірусів?
Новий вид РНК-вакцини захищає мишей від SARS-CoV-2 та споріднених коронавірусів.
06.07.21
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Наука
Залізна завіса навспак
Марта Кузій
Тривалі заборони культурних заходів у переважній більшості країн, суворі обмеження, а подекуди й банальний брак коштів повернули земляків додому – нема злого, щоб не вийшло на добре, бо внаслідку маємо розкішні концерти.
05.07.21
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Штука
Чорні діри поглинають нейтронні зорі
Уперше науковці мають незаперечні докази зіткнення між чорною дірою та нейтронною зорею, отримані за допомогою гравітаційних хвиль.
05.07.21
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Наука
Ненудні неканікули
Юрко ТИМЧУК
На маленький кавальчик часу між штормовими попередженнями трохи зануритися в нірвану за допомогою гамака, гальби зимного пива і якоїсь белетристики в м’якій палітурці – то не для нас, бо і влітку ми знайдемо, чим забембати собі мозґи. Огляд подій тижня в Україні
05.07.21
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Україна
Повернення Дональда Туска
Максим МУЛЯР
Дональд Туск несподівано очолив «Громадянську платформу». Чи допоможе це його повернення в польську політику посилити популярність головної опозиційної сили країни?
05.07.21
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У світі
Сильні почуття складно зрозуміти
Міжнародна команда вчених виявила парадоксальний взаємозв’язок при сприйнятті емоцій.
04.07.21
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Наука
Симетричний, карантинний, драйвовий
122 сезон розпочнеться у Львівській опері 12 серпня виставою «Коли цвіте папороть» Є. Станковича. Особливий сюрприз буде до Дня Незалежності, а найближча прем’єра – у вересні: опери «Сокіл» та «Алкід» Д. Бортнянського (постановники Андреас Вайріх, Анна Шоттл та Оксана Линів).
04.07.21
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Штука