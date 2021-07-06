Івана Купала

Ненудні неканікули

Юрко ТИМЧУК

На маленький кавальчик часу між штормовими попередженнями трохи зануритися в нірвану за допомогою гамака, гальби зимного пива і якоїсь белетристики в м’якій палітурці – то не для нас, бо і влітку ми знайдемо, чим забембати собі мозґи. Огляд подій тижня в Україні