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Коротким помахуванням хвоста пес часом висловить більше емоцій, ніж людина в довгій розмові
Луї Армстронг
До теми
Залізна завіса навспак
Марта Кузій-Андрущак
Тривалі заборони культурних заходів у переважній більшості країн, суворі обмеження, а подекуди й банальний брак коштів повернули земляків додому – нема злого, щоб не вийшло на добре, бо внаслідку маємо розкішні концерти.
05.07.21
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Штука
Чорні діри поглинають нейтронні зорі
Уперше науковці мають незаперечні докази зіткнення між чорною дірою та нейтронною зорею, отримані за допомогою гравітаційних хвиль.
05.07.21
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Наука
Повернення Дональда Туска
Максим МУЛЯР
Дональд Туск несподівано очолив «Громадянську платформу». Чи допоможе це його повернення в польську політику посилити популярність головної опозиційної сили країни?
05.07.21
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У світі
Сильні почуття складно зрозуміти
Міжнародна команда вчених виявила парадоксальний взаємозв’язок при сприйнятті емоцій.
04.07.21
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Наука
Розвід
Ірина Вільде
Біль байдужості — психологічна новела Ірини Вільде з її ранньої прози.
04.07.21
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Минуле
Кім Вільфорт: трагічний герой данської слави на Євро-92
Ейдан Вільямс
Казкова історія, як Данія, випадково потрапивши на Євро-92, стала чемпіоном. А в героя фіналу вмирала в лікарні донька, що вмовила тата зіграти цей матч для неї
03.07.21
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Минуле
Майбутнє із бентеги сьогодення
Оксана Палій
Виставковий проект карантинних ілюстрацій Олександра Грехова – це візуальна розповідь про непевність, яка народжується в часі корона-вірусу, набирає тривоги і сумнівів, множиться, зливається з непевністю інших соціумів і в такий спосіб докорінно змінює наше життя.
02.07.21
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Штука
"Людина-дракон" може бути нашим найближчим родичем
Вчені зробили відкриття, яке дає підстави переосмислити людську еволюцію. З нього випливає, що місце неандертальців, як найближчого еволюційного родича людей, може зайняти інший вид.
01.07.21
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Наука