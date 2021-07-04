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Кожна людина носить на лівому плечі мавпу, на правому папугу
Жан Кокто
До теми
Сильні почуття складно зрозуміти
Міжнародна команда вчених виявила парадоксальний взаємозв’язок при сприйнятті емоцій.
04.07.21
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Наука
Кім Вільфорт: трагічний герой данської слави на Євро-92
Ейдан Вільямс
Казкова історія, як Данія, випадково потрапивши на Євро-92, стала чемпіоном. А в героя фіналу вмирала в лікарні донька, що вмовила тата зіграти цей матч для неї
03.07.21
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Минуле
Майбутнє із бентеги сьогодення
Оксана Палій
Виставковий проект карантинних ілюстрацій Олександра Грехова – це візуальна розповідь про непевність, яка народжується в часі корона-вірусу, набирає тривоги і сумнівів, множиться, зливається з непевністю інших соціумів і в такий спосіб докорінно змінює наше життя.
02.07.21
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Штука
"Людина-дракон" може бути нашим найближчим родичем
Вчені зробили відкриття, яке дає підстави переосмислити людську еволюцію. З нього випливає, що місце неандертальців, як найближчого еволюційного родича людей, може зайняти інший вид.
01.07.21
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Наука
Феміністичний старт МАЧ
Місяць авторських читань в Україні відкриє Оксана Луцишина, авторка 5 збірок поезії і 3 романів, яка вважає фемінізм «складовою частиною особистої філософії» і у своїх текстах намагається відтворити жіночий світ без тематичних і стилістичних обмежень.
01.07.21
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Штука
Історія Європи (ІІІ)
Артуро Перес-Реверте
В Єгипті 2100 р. до н.е. вже були такі тексти: «Чиновників убито і взято їхні документи. Самоцвіти прикрашають шиї рабинь, а благородні жінки голодують".
01.07.21
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Дискурси
Я дуже ціную демократію
Оксана МАРКАРОВА
Дух свободи – це визначальне. Але треба розуміти, що демократія передбачає широке обговорення і тому реформи в демократичній країні ніколи не будуть рухатися прямолінійно.
01.07.21
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Галичина
Ганна Сєвяринєц: «Вибити з себе кріпосне право»
Ія Ківа
Білоруси — взагалі люди неспішні, але методичні. І якщо вони вже взялися щось робити, то будуть тягти це, як віл — не надто спритно, одначе вперто.
30.06.21
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У світі