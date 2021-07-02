Помиляється, хто вважає старих мудрими. Вони не мудрішають, а стають обачніші

Майбутнє із бентеги сьогодення

Оксана Палій

Виставковий проект карантинних ілюстрацій Олександра Грехова – це візуальна розповідь про непевність, яка народжується в часі корона-вірусу, набирає тривоги і сумнівів, множиться, зливається з непевністю інших соціумів і в такий спосіб докорінно змінює наше життя.