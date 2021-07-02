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Помиляється, хто вважає старих мудрими. Вони не мудрішають, а стають обачніші
Гемінґвей
До теми
Майбутнє із бентеги сьогодення
Оксана Палій
Виставковий проект карантинних ілюстрацій Олександра Грехова – це візуальна розповідь про непевність, яка народжується в часі корона-вірусу, набирає тривоги і сумнівів, множиться, зливається з непевністю інших соціумів і в такий спосіб докорінно змінює наше життя.
02.07.21
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Штука
"Людина-дракон" може бути нашим найближчим родичем
Вчені зробили відкриття, яке дає підстави переосмислити людську еволюцію. З нього випливає, що місце неандертальців, як найближчого еволюційного родича людей, може зайняти інший вид.
01.07.21
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Наука
Феміністичний старт МАЧ
Місяць авторських читань в Україні відкриє Оксана Луцишина, авторка 5 збірок поезії і 3 романів, яка вважає фемінізм «складовою частиною особистої філософії» і у своїх текстах намагається відтворити жіночий світ без тематичних і стилістичних обмежень.
01.07.21
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Штука
Ганна Сєвяринєц: «Вибити з себе кріпосне право»
Ія Ківа
Білоруси — взагалі люди неспішні, але методичні. І якщо вони вже взялися щось робити, то будуть тягти це, як віл — не надто спритно, одначе вперто.
30.06.21
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У світі
«Альфа і Омега» у Львівській Опері
4 липня Львівська національна опера завершує 121-ий театральний сезон. Тож в останній тиждень проведення вистав, артисти театру презентуватимуть глядачам особливо цікаву та несподівану програму.
30.06.21
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Штука
Зображення атомів з найбільшим розрізненням
Вчені з Корнелльського університету створили потужний детектор, за допомогою якого отримали зображення атомів з неймовірно високим розрізненням.
29.06.21
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Наука
Психологічні особливості української нації в оцінці Якима Яреми
Олександра Трофимук
Висновки Якима Яреми з 1935 року загалом невтішні. Питання, чи буде організм лікуватися і чи настане оздоровлення — чи стане український народ “повним народом”, риторичне...
29.06.21
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Минуле
Трамп повернеться вже у серпні?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Дональд Трамп повернеться у Білий дім ще цього літа. Принаймні у цьому переконаний він сам і мільйони його шанувальників.
29.06.21
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У світі