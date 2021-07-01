Фігури Ліхтенберга

Українська духовість в її культурно-історичних виявах.

Яким Ярема

Урожайна земля не вимагала підприємчивости. Підприємчивого духа не могло вироблювати й континентальне положення краю, позбавлене сусідства з морем. Безнастанні історичні „лихоліття“, які були вислідом передовсім пасивного відношення до реальної дійсности, спричиняли кожний раз нову душевну утечу від світу, а в слід за тим спадали на край і нарід нові зовнішні лиха...