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Фігури Ліхтенберга
головна
Фігури Ліхтенберга на шматку деревини. Взори, що виникають від електричного розряду
Четвер, Липень 1, 2021 - 08:45
До теми
Зображення атомів з найбільшим розрізненням
Вчені з Корнелльського університету створили потужний детектор, за допомогою якого отримали зображення атомів з неймовірно високим розрізненням.
29.06.21
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Наука
Українська духовість в її культурно-історичних виявах.
Яким Ярема
Урожайна земля не вимагала підприємчивости. Підприємчивого духа не могло вироблювати й континентальне положення краю, позбавлене сусідства з морем. Безнастанні історичні „лихоліття“, які були вислідом передовсім пасивного відношення до реальної дійсности, спричиняли кожний раз нову душевну утечу від світу, а в слід за тим спадали на край і нарід нові зовнішні лиха...
29.06.21
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Минуле
Психологічні особливості української нації в оцінці Якима Яреми
Олександра Трофимук
Висновки Якима Яреми з 1935 року загалом невтішні. Питання, чи буде організм лікуватися і чи настане оздоровлення — чи стане український народ “повним народом”, риторичне...
29.06.21
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Минуле
Трамп повернеться вже у серпні?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Дональд Трамп повернеться у Білий дім ще цього літа. Принаймні у цьому переконаний він сам і мільйони його шанувальників.
29.06.21
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У світі
Рецепт за щесце
Микола Шанта
О тим же дзе идземе после шмерци и чом зме вообще ту. Бо то єдини прави питаня и науки и уметносци и вообще чловекового роздумованя
29.06.21
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Дискурси
Трістан Йонаса Кауфмана
©Аделіна Єфіменко
Йонасу Кауфману імпонує нова постановка Кшиштофа Варліковського, він зауважує чутливість режисера до музики, співаків, переваги внутрішньої взаємодії над зовнішньою, тому на сцені вокаліст чується креативно і впевнено в надскладній партії Трістана.
29.06.21
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Штука
Зовнішні подразники для внутрішнього вжитку
Юрко ТИМЧУК
В епоху глобалізації світ остаточно став україноцентричним. Принаймні нас в цьому переконували, переконували і багатьох переконали.
28.06.21
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Україна
Що нас змушує пчихати
У мишей науковці виявили нейромедіатор, що відповідає за чхальний рефлекс.
28.06.21
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Наука