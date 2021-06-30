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30.06.1941
головна
80-а річниця проголошення відновлення української державності у Львові
Середа, Червень 30, 2021 - 09:30
До теми
Зображення атомів з найбільшим розрізненням
Вчені з Корнелльського університету створили потужний детектор, за допомогою якого отримали зображення атомів з неймовірно високим розрізненням.
29.06.21
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Наука
Українська духовість в її культурно-історичних виявах.
Яким Ярема
Урожайна земля не вимагала підприємчивости. Підприємчивого духа не могло вироблювати й континентальне положення краю, позбавлене сусідства з морем. Безнастанні історичні „лихоліття“, які були вислідом передовсім пасивного відношення до реальної дійсности, спричиняли кожний раз нову душевну утечу від світу, а в слід за тим спадали на край і нарід нові зовнішні лиха...
29.06.21
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Минуле
Трамп повернеться вже у серпні?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Дональд Трамп повернеться у Білий дім ще цього літа. Принаймні у цьому переконаний він сам і мільйони його шанувальників.
29.06.21
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У світі
Трістан Йонаса Кауфмана
©Аделіна Єфіменко
Йонасу Кауфману імпонує нова постановка Кшиштофа Варліковського, він зауважує чутливість режисера до музики, співаків, переваги внутрішньої взаємодії над зовнішньою, тому на сцені вокаліст чується креативно і впевнено в надскладній партії Трістана.
29.06.21
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Штука
Що нас змушує пчихати
У мишей науковці виявили нейромедіатор, що відповідає за чхальний рефлекс.
28.06.21
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Наука
Відомі незнайомці
Олександра Ковальчук
МАЧ щоліта поєднує спілкування, зустрічі, нові можливості для майбутніх проектів, багато натхненної роботи та відкриттів. Література і далі промовляє – про актуальне чи вічне, і про те, що завжди цікаво почути – про інше.
28.06.21
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Штука
Via Carpatia стара й нова
Юлія Овсяник
Криворівня знову має стати «українськими Атенами». З 2018 року тут відбувається фестиваль Via Carpatia. Як і століття тому, у Верховину з’їжджається українська еліта
28.06.21
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Галичина
Гіпертрофовані еґо
Станіслав Комарек
Те, що хотіло стати всім, стало нічим. І хоч у разі невдоволення воно може грізно волати, його придатність до реальних дій приблизно така, як у трирічної дитини
27.06.21
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Дискурси