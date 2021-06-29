Антуан де Сент Екзюпері - удав

Відомі незнайомці

Олександра Ковальчук

МАЧ щоліта поєднує спілкування, зустрічі, нові можливості для майбутніх проектів, багато натхненної роботи та відкриттів. Література і далі промовляє – про актуальне чи вічне, і про те, що завжди цікаво почути – про інше.