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Свобода існує лише для того, хто кудись іде
Антуан де Сент-Екзюпері
До теми
Що нас змушує пчихати
У мишей науковці виявили нейромедіатор, що відповідає за чхальний рефлекс.
28.06.21
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Наука
Відомі незнайомці
Олександра Ковальчук
МАЧ щоліта поєднує спілкування, зустрічі, нові можливості для майбутніх проектів, багато натхненної роботи та відкриттів. Література і далі промовляє – про актуальне чи вічне, і про те, що завжди цікаво почути – про інше.
28.06.21
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Штука
Папа Іван Павло ІІ любив Бога і через цю любов любив українців
кир Борис ҐУДЗЯК
Ніколи стільки українців не збиралися разом, як тоді на іподромі у Львові. Революція Гідності і Помаранчевий Майдан мають витоки у цьому візиті.
27.06.21
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Галичина
Юрій Сінгалевич, великий бард і митець
Любов Волошин
За своє трагічно коротке життя він зумів увійти в історію української культури як талановитий художник, подвижник відродження кобзарства
26.06.21
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Минуле
«Свідки» – співучасники злочину [?]
Олексій Паляничка
П’єса Тадеуша Ружевича «Свідки» видається дослідженням нашого суспільства тією ж мірою, як і підручник історії без дат «Родинна Європа» Чеслава Мілоша, що спонукає замислитися над родинними цінностями сучасній європейській спільноті.
25.06.21
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Штука
Шухляда літа
Назарій Заноз
Старших людей називають «літніми», але йдеться не про багато літ, а про ті літниська мрій, в котрих марення відпочивали, заки не зниділи й не зогнили
25.06.21
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Дискурси
Митрополичі сади: територія єпископів і громадський простір
Щоби розпочати формування громадського простору в нижній частині Митрополичих садів, УГКЦ чекає рішення суду щодо претензій на цю землю з боку Концерну РРТ. Верхня ж частина саду вже повністю загосподарьована.
25.06.21
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Галичина
Неможливо обманути старіння і смерть
Дослідники запропонували нове розуміння гіпотези, згідно з якою кожен вид старіє своїм власним зафіксованим темпом.
24.06.21
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Наука